Milano, donna gravissima dopo accoltellamento: si cerca l'ex marito

Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito

La donna, 62 anni, è stata colpita più volte, anche al volto. È stata trasportata all'ospedale Niguarda in codice rosso dopo essere stata trovata vicino all'androne di un palazzo. In corso le ricerche dell'uomo, che sarebbe fuggito su uno scooter

Una donna italiana di 62 anni è stata aggredita stamattina da un uomo nel quartiere Bruzzano di Milano. La donna, ferita con più coltellate, anche al volto oltre alle gambe e alle braccia, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda in condizioni gravissime. Dalle prime informazioni sarebbe stato l'ex marito a colpirla. L'uomo è scappato a bordo di uno scooter e sono in corso le ricerche.

Trovata accanto all'androne di un'abitazione

In base alle prime ricostruzione, la donna è stata trovata per strada in via Grassini e gli agenti della Polizia locale stanno cercando di capire se l'aggressione sia accaduta lì o altrove, sentendo testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere della zona. La donna si trovava accanto all'androne di un'abitazione.

Le forze dell'ordine in via Grassin, alla periferia nord di Milano, sul luogo dove questa mattona una donna di 55 anni è stata colpita con una coltellata, 22 ottobre 2025 ANSA / Andrea Fasani
