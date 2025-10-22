Cosenza, tragico scontro tra auto e bici: morto un ciclista

Il violento impatto nella serata di eri a Scalea. Immediati i soccorsi, ma per l'uomo, un cittadino romeno, non c'è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto
Tragico incidente nel Cosentino, dove nella serata di ieri un ciclista morto a Scalea a seguito del violento impatto con un'automobile. L'incidente è avvenuto attorno alle 21 sulla statale 18, nei pressi del depuratore comunale. La vittima è un cittadino di origine romene che era a bordo della sua bicicletta. Da quanto si è appreso finora, l'uomo si à scontrato con una Panda guidata da una donna. Immediati i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.