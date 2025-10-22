Bambina di 11 anni investita ad Andria, è grave

È successo ieri pomeriggio in via Nenni. La bimba stava attraversando la carreggiata in prossimità di piazzale Mariano a piedi quando è stata travolta da un'auto guidata da un 20enne che si è fermato a prestare soccorso: la sua posizione è al vaglio degli agenti

È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 11 anni che ieri pomeriggio, ad Andria, è stata investita da un’auto. È successo in via Nenni, nella città pugliese. La piccola, che nell’impatto ha riportato ferite gravi, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata inizialmente all’ospedale Bonomo di Andria per poi essere trasferita in serata all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari a causa della gravità delle lesioni. Alla guida del mezzo, come ricostruito dagli agenti della polizia locale di Andria, c’era un ragazzo di 20 anni che si è fermato subito dopo l’incidente per prestare i primi soccorsi.