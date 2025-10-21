Roma, Ford apre una carrozzeria all'istituto De Amicis-Cattaneo

La casa automobilistica statunitense ha inaugurato un nuovo laboratorio per futuri professionisti del settore automotive. Un luogo di inclusione e formazione, dove studenti e studentesse possono imparare e formarsi. Si tratta della prima struttura di questo genere in Italia
Una carrozzeria a scuola firmata Ford. È questa la novità introdotta dalla casa automobilistica statunitense all'interno dell'Istituto Ford Professionale "De Amicis-Cattaneo" di Roma. Frutto di un'importante ristrutturazione da parte di Ford, la struttura rappresenta un centro di formazione di alto livello per i futuri professionisti del settore automotive, integrando le più recenti tecnologie e strumentazioni. Un luogo di inclusione e formazione, dove studenti e studentesse possono imparare e formarsi. Si tratta della prima carrozzeria in Italia inaugurata da una casa automobilistica all'interno di un istituto scolastico.
Il progetto di Ford per l'istituto De Amicis-Cattaneo
Il laboratorio del Cattaneo riapre le porte dopo anni di inattività con un'iniziativa unica nel suo genere, offrendo agli studenti un percorso formativo all’avanguardia che unisce il meglio delle tecniche di riparazione tradizionali alle competenze richieste dai veicoli di ultima generazione, dalle auto elettriche agli ibridi. "Investire in un progetto di questo tipo, per noi, significa investire nel futuro", ha detto Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia. "Quello in officina, in carrozzeria, è un mestiere che oggi richiede competenze specifiche, conoscenza tecnologica, attenzione al dettaglio e tanta passione", ha aggiunto Faltoni, secondo cui il progetto consentirà a ragazze e ragazzi di "avvicinarsi al mondo del lavoro con una preparazione già solida e in grado di rispondere alle esigenze del mercato".
I numeri
Secondo l’Osservatorio “Giovani e Professioni”, il 25% dei giovani prossimi al diploma valuta seriamente una carriera artigianale o tecnico-pratica, con un forte interesse per il settore della mobilità – automobilistico, ferroviario e aeronautico. Rispetto al 2022, è in aumento la quota di studenti favorevoli a intraprendere mestieri artigianali o tecnico-specializzati (dal 19% al 25%), mentre cala la percentuale di chi li esclude a priori (dal 53% al 49%). I giovani cercano soprattutto una buona retribuzione, equilibrio vita-lavoro e sicurezza, e il 57% ritiene essenziali percorsi professionalizzanti post-diploma.
La nuova carrozzeria Ford
La nuova carrozzeria Ford ha l'obiettivo di formare professionisti con competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, creando concrete opportunità di inserimento in un settore che cerca proprio queste figure. Il nuovo spazio riproduce gli standard delle officine Ford più moderne: sistemi di verniciatura avanzati, attrezzature per materiali innovativi e per l’intervento su veicoli elettrificati, un nuovissimo forno di verniciatura. All'interno della struttura prende forma anche un murale che raffigura il lavoro di squadra. Protagonista un Ford Explorer che, rivisto con gli occhi dei bambini, diventa una “macchinina” con cui tante mani giocano, smontando ogni pezzo e ricostruendolo insieme. Un’opera che evoca i sogni e l’infanzia, e celebra il quartiere Testaccio, dove si trova la scuola.
Un nuovo laboratorio d'avanguardia
Realizzata con la collaborazione di Polin-ac (che ha fornito il forno di verniciatura), Wurth (che ha contribuito con attrezzature e utensili specifici per la carrozzeria), BASF (che ha messo a disposizione le vernici di ultima generazione) e 3M (con la fornitura di materiali di consumo e attrezzature essenziali per le operazioni quotidiane), questa carrozzeria diventa il nuovo fiore all’occhiello della Ford Youth Academy, il programma nazionale di Ford Italia che, nell’anno accademico 2024/2025, ha coinvolto 39 istituti e circa 600 studenti in tutta Italia. Un’iniziativa che unisce formazione teorica e pratica, portando le competenze e le tecnologie del mondo dell’automotive direttamente tra i banchi di scuola.
Il bilancio 2025
Negli ultimi dodici mesi, 56 studenti hanno svolto un tirocinio e 37 di loro sono stati assunti direttamente nella rete di concessionari Ford. I percorsi formativi, basati su tirocini strutturati e attività sul campo in affiancamento ai trainer Ford e al personale dei concessionari, hanno prodotto risultati concreti e duraturi, contribuendo a formare tecnici qualificati pronti a entrare nel mondo del lavoro. Da settembre 2025 la Ford Youth Academy è ripartita con una nuova stagione introducendo nuovi ambiti strategici per il settore automotive. Tra le novità, l’ampliamento delle aree di formazione e un rafforzamento dell’impegno per l’inclusione sociale, grazie alla collaborazione con enti come Cnos-Fap Salesiani, per offrire opportunità formative anche a migranti e tecnici provenienti da Paesi extra-UE.