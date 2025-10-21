Roma, Ford apre una carrozzeria all'istituto De Amicis-Cattaneo

La casa automobilistica statunitense ha inaugurato un nuovo laboratorio per futuri professionisti del settore automotive. Un luogo di inclusione e formazione, dove studenti e studentesse possono imparare e formarsi. Si tratta della prima struttura di questo genere in Italia

Una carrozzeria a scuola firmata Ford. È questa la novità introdotta dalla casa automobilistica statunitense all'interno dell'Istituto Ford Professionale "De Amicis-Cattaneo" di Roma. Frutto di un'importante ristrutturazione da parte di Ford, la struttura rappresenta un centro di formazione di alto livello per i futuri professionisti del settore automotive, integrando le più recenti tecnologie e strumentazioni. Un luogo di inclusione e formazione, dove studenti e studentesse possono imparare e formarsi. Si tratta della prima carrozzeria in Italia inaugurata da una casa automobilistica all'interno di un istituto scolastico.

Il progetto di Ford per l'istituto De Amicis-Cattaneo

Il laboratorio del Cattaneo riapre le porte dopo anni di inattività con un'iniziativa unica nel suo genere, offrendo agli studenti un percorso formativo all’avanguardia che unisce il meglio delle tecniche di riparazione tradizionali alle competenze richieste dai veicoli di ultima generazione, dalle auto elettriche agli ibridi. "Investire in un progetto di questo tipo, per noi, significa investire nel futuro", ha detto Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia. "Quello in officina, in carrozzeria, è un mestiere che oggi richiede competenze specifiche, conoscenza tecnologica, attenzione al dettaglio e tanta passione", ha aggiunto Faltoni, secondo cui il progetto consentirà a ragazze e ragazzi di "avvicinarsi al mondo del lavoro con una preparazione già solida e in grado di rispondere alle esigenze del mercato".

I numeri

Secondo l’Osservatorio “Giovani e Professioni”, il 25% dei giovani prossimi al diploma valuta seriamente una carriera artigianale o tecnico-pratica, con un forte interesse per il settore della mobilità – automobilistico, ferroviario e aeronautico. Rispetto al 2022, è in aumento la quota di studenti favorevoli a intraprendere mestieri artigianali o tecnico-specializzati (dal 19% al 25%), mentre cala la percentuale di chi li esclude a priori (dal 53% al 49%). I giovani cercano soprattutto una buona retribuzione, equilibrio vita-lavoro e sicurezza, e il 57% ritiene essenziali percorsi professionalizzanti post-diploma.

La nuova carrozzeria Ford

La nuova carrozzeria Ford ha l'obiettivo di formare professionisti con competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, creando concrete opportunità di inserimento in un settore che cerca proprio queste figure. Il nuovo spazio riproduce gli standard delle officine Ford più moderne: sistemi di verniciatura avanzati, attrezzature per materiali innovativi e per l’intervento su veicoli elettrificati, un nuovissimo forno di verniciatura. All'interno della struttura prende forma anche un murale che raffigura il lavoro di squadra. Protagonista un Ford Explorer che, rivisto con gli occhi dei bambini, diventa una “macchinina” con cui tante mani giocano, smontando ogni pezzo e ricostruendolo insieme. Un’opera che evoca i sogni e l’infanzia, e celebra il quartiere Testaccio, dove si trova la scuola.