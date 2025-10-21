Esplora tutte le offerte Sky
Addio al giornalista Claudio Fico, era vicedirettore vicario del Tg5

Cronaca
La Presse

Aveva 67 anni. È morto dopo una lunga malattia. Giornalista di lungo corso, aveva iniziato la sua carriera televisiva in Rai, prima al Tgr per poi passare al Tg2 e al Tg1

Gravissimo lutto al Tg5. È morto nella notte, dopo una lunga malattia, Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali. Fico ha iniziato la sua carriera televisiva in Rai, dopo aver vinto un concorso. È stato caporedattore alla Tgr per poi passare al Tg2, Tg1 e Tg5, in qualità di più stretto collaboratore di Clemente Mimun. Sessantatré anni, tifosissimo del Napoli, Fico lascia un grande vuoto al Tg5.  

 

