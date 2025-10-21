Il politicamente corretto non può sostituirsi all’educazione affettiva

In questa nuova puntata della sua rubrica "ChiaraMente" per Sky TG24 Insider, la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di "Dimmi di te", ci parla della tragedia dei tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano e di quella di Pamela Genini, uccisa dall'ex a Milano, di come non sembrino avere uguale diritto di cittadinanza nelle scuole e del messaggio di "After the hunt" di Luca Guadagnino
