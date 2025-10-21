Roma, bambino cade da finestra per salutare la sorella: è grave

Le urla della madre hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi. Portato intubato dal 118 in ospedale, si trova in codice rosso al Bambin Gesù. Sul posto la scientifica per i rilievi

Si sarebbe sporto dalla finestra per salutare la sorella che usciva dal portone per poi cadere nel vuoto. È successo questa mattina, intorno alle 11.30, a Roma. Un bambino di 11 anni è precipitato dal terzo piano di una palazzina in zona Tiburtina. Le urla della madre hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi. Portato intubato dal 118 in ospedale, è ricoverato in terapia intensiva al Bambin Gesù. Sul posto la scientifica per i rilievi. La prognosi del piccolo resta al momento riservata.