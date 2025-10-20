Turchia, imprenditrice muore dopo liposuzione a Istanbul

Esplora tutte le offerte Sky
Turchia, imprenditrice Milena Mancini muore dopo liposuzione a Istanbul

Cronaca
La donna, 50 anni, è deceduta dopo venti giorni in terapia intensiva nella città turca. Nel corso dell’intervento di chirurgia estetica, stando a fonti non confermate dai medici, Mancini avrebbe subito una lesione allo stomaco 

È morta dopo venti giorni di terapia intensiva in ospedale a Istanbul Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni ricoverata dopo un intervento di chirurgia estetica al quale si era sottoposta in Turchia. La donna, stando ad alcune indiscrezioni che però non hanno avuto conferma da fonti sanitarie, avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco durante l'intervento di liposuzione dalla quale non si è più ripresa.

Chi è la vittima

Agente immobiliare, Milena Mancini è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. La sorella Rita è una biologa di fama che esercita nella capitale dove insegna anche all'Università La Sapienza. L'altra sorella, Sara, ha avuto una gelateria all'ingresso di Isola del Liri. La donna aveva due figlie.

