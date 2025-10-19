Esplora tutte le offerte Sky
Asiago, tragico schianto: morti tre ventenni vicentini, un ferito grave

Cronaca

L'auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro di una rotatoria. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. I tre giovani sono morti sul colpo. Sul posto gli operatori sanitari del Suem e le forze dell'ordine

Drammatico incidente nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. Te ventenni sono morti mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto occupante dell'auto è rimasto illeso. L'auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro di una rotatoria. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. I tre giovani sono morti sul colpo. Sul posto gli operatori sanitari del Suem e le forze dell'ordine.

Lo schianto

Dai primi riscontri, avvalorati dalle immagini delle telecamere, la Peugeot 207 che trasportava i cinque giovani (insieme per festeggiare un compleanno) è arrivata ad alta velocità da via Lavarone e ha impattato contro un’aiuola spartitraffico per poi schiantarsi contro la rotatoria all’ingresso della cittadina veneta. 

