Scommesse illegali, controlli in varie province: sanzioni e denunce

Si è conclusa ieri un'attività di alto impatto investigativo in materia di giochi e scommesse illegali. L’operazione ha permesso di controllare 35 sale scommesse e oltre 300 persone, di cui 108 già noti alle forze dell'ordine. Accertate oltre 30 violazioni amministrative che porteranno a sanzioni per somme complessive superiori a 500mila euro

Si è conclusa in queste ore una mirata attività di “alto impatto investigativo”, anche a tutela dei consumatori, in materia di giochi e scommesse illegali in dieci province italiane. L’operazione, coordinata dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse dello SCO (Servizio Centrale Operativo), in stretta sinergia e collaborazione con l’Ufficio Controlli della Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientra in una più ampia strategia di contrasto che vede l’impiego dell’expertise investigativa della Polizia di Stato misurarsi sul fronte nazionale ed estero del gioco illegale e delle scommesse, secondo nuovi e sempre più efficaci modelli organizzativi.

Le province interessate, da Milano a Palermo

Le attività, che hanno avuto come focus la gestione delle scommesse sportive presso i punti della rete fisica diffusi sul territorio, hanno interessato le provincie di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Latina, Caserta, Brindisi, Venezia, Verona e Varese, e sono state condotte dagli specialisti della “polizia dei giochi e delle scommesse” operanti presso le dalle Squadre Mobili e le SISCO competenti per territorio, nonché dalle strutture territoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e dalle articolazioni della Polizia Amministrativa e Sociale delle Questure. Le attività ha consentito di controllare 35 sale scommesse e oltre 300 soggetti, di cui 108 con pregiudizi di polizia e due soggetti denunciati in stato di libertà per reati connessi all’ esercizio irregolare dell’attività di raccolta delle scommesse. Sono state accertate inoltre oltre 30 violazioni amministrative: irregolarità che determineranno l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per somme complessive superiori a 500 mila euro.