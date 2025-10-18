“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità. Oggi parliamo di famiglie alla luce dell'emendamento sull'educazione affettiva e sessuale in classe. Un divieto "elegante" con cui non si impediscono del tutto le attività, ma si chiede alle famiglie degli studenti delle medie di dare il proprio consenso. Basta essere mamme e papà per decidere al meglio?