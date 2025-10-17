La lezione di Sgarbi, l'energia e il coraggio di tenere tutto insieme

In questa nuova puntata della sua rubrica "ChiaraMente" per Sky TG24 Insider, la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di "Dimmi di te", ci parla degli "Slegati", quell'esercito di persone che non riescono a seguire i percorsi tradizionali e si inventano modi originali di amare, e del loro "Re", il critico d'arte che ci ha illuminati, scandalizzati, irritati, divertiti, accusati, difesi.