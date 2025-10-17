Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Catania, aereo perde quota in decollo: "Inconveniente grave"

Cronaca

Lo rivela un comunicato dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) in merito a quanto accaduto lo scorso 20 settembre. A bordo del veicolo solo piloti ed equipaggio, nessun passeggero. Aperta un'inchiesta

ascolta articolo

Un aereo, senza passeggeri, ha sfiorato l'acqua subito dopo il decollo da Catania, per poi riprendere quota e continuare il volo. E' successo lo scorso 20 settembre, secondo quanto riporta un comunicato dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv).

"Alle 21.57’ UTC, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Catania, sull’aeromobile Airbus A320 marche di registrazione CN-NML della compagnia Air Arabia, diretto a Queen Alia International Airport (Giordania), si attivava un messaggio GPWS (Ground Proximity Warning System) pull up. Ciò avveniva mentre l’aeromobile si avvicinava alla superficie del mare, fino a ridotta distanza dalla stessa. Il volo proseguiva senza ulteriori inconvenienti.

Solo piloti ed equipaggio

A bordo non vi erano passeggeri ed erano presenti due piloti e quattro membri di equipaggio di cabina. L’ANSV, dopo una verifica preliminare delle informazioni ricevute dall’operatore, ha aperto una inchiesta di sicurezza classificando l’evento come inconveniente grave.

Cronaca: Ultime notizie

Sky TG24 Live In Roma, dialogo con il cardinal Ravasi. DIRETTA TV

live Cronaca

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città...

Catania, aereo perde quota in decollo: "Inconveniente grave"

Cronaca

Lo rivela un comunicato dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) in merito a...

Carabinieri morti a Verona, oggi i funerali di Stato a Padova

Cronaca

Oggi alle 16, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, l'ultimo saluto a Valerio Daprà, Davide...

La camera ardente per i tre carabinieri, Valerio Dapra', Davide Bernardello e Marco Piffari, morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano (Verona), Padova, 16 ottobre 2025. ANSA/ALESSANDRA LAZZAROTTO-NUOVE TECNICHE

Auto fatta esplodere, Ranucci: "Contro di me è stato salto di qualità"

Cronaca

"C'è una lista infinita di minacce, di varia natura, che ho ricevuto e di cui ho sempre informato...

Ostia, 19enne ucciso a coltellate durante lite: fermato un uomo

Cronaca

Stando alle prime indagini, il diverbio avrebbe avuto origine da motivi collegati allo spaccio di...

Cronaca: i più letti