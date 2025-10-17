Catania, aereo perde quota in decollo: "Inconveniente grave"

Un aereo, senza passeggeri, ha sfiorato l'acqua subito dopo il decollo da Catania, per poi riprendere quota e continuare il volo. E' successo lo scorso 20 settembre, secondo quanto riporta un comunicato dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv).

"Alle 21.57’ UTC, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Catania, sull’aeromobile Airbus A320 marche di registrazione CN-NML della compagnia Air Arabia, diretto a Queen Alia International Airport (Giordania), si attivava un messaggio GPWS (Ground Proximity Warning System) pull up. Ciò avveniva mentre l’aeromobile si avvicinava alla superficie del mare, fino a ridotta distanza dalla stessa. Il volo proseguiva senza ulteriori inconvenienti.

Solo piloti ed equipaggio

A bordo non vi erano passeggeri ed erano presenti due piloti e quattro membri di equipaggio di cabina. L’ANSV, dopo una verifica preliminare delle informazioni ricevute dall’operatore, ha aperto una inchiesta di sicurezza classificando l’evento come inconveniente grave.