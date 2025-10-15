Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: ecco dove

Un'area di bassa pressione, proveniente dal Mar Mediterraneo occidentale, si sta avvicinando all'Italia, spostandosi gradualmente dal Mar di Sardegna al Tirreno meridionale, e andrà a determinare condizioni di spiccata instabilità sulle isole maggiori e su parte delle regioni meridionali, in particolare sulle zone ioniche. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile ascolta articolo

Maltempo in arrivo sul Mediterraneo centrale. Nel corso delle prossime ore tempo in peggioramento al Sud con piogge e temporali sparsi prima su Sardegna e Sicilia e poi sul resto dei settori Peninsulari. Sul Centro-Nord avremo invece nuvolosità in transito ma condizioni di tempo più stabile. Giovedì ancora fenomeni intensi al Sud, specie su Calabria, Basilicata e Puglia. Tempo in miglioramento invece tra venerdì e sabato, assicurano gli esperti.

Meteo: migliora tra venerdì e sabato, poi nuove piogge al Sud Per domenica nuovo possibile peggioramento sempre sulle regioni meridionali. Non esclusi a oggi temporali anche a carattere di nubifragio su Sicilia e Calabria. Per quanto riguarda la prossima settimana invece diversi modelli ipotizzano l'ingresso di una perturbazione sul Mediterraneo centrale, questa potrebbe portare un peggioramento meteo di stampo autunnale al Centro-Nord, l'incertezza è comunque ancora elevata. Approfondimento Previsioni meteo, arriva il ciclone atlantico: maltempo da Sud a Nord

Allerta gialla in Campania, Calabria e Sicilia Incertezza, in particolar modo, in Campania, Sicilia e Calabria dove è previsto un peggioramento delle condizioni meteo sull'intera regione con possibili temporali, anche di forte intensità, soprattutto lungo la fascia jonica. La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. “Dal mattino e per le successive 24-36 ore - si legge nell'avviso - si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. In Campania la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo sulle zone di allerta 1 (Piana Campana, Napoli, isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini) per l'intera giornata di oggi. L'ondata di maltempo inizierà intorno alla mezzanotte e proseguirà fino alle 23.59 di domani con possibili criticità di carattere idrogeologico.