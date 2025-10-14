Previsioni meteo, arriva il ciclone atlantico: maltempo da Sud a Nord

Tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre “un vortice collocato a ridosso dei Balcani sospingerà masse d’aria fredda che andranno ad alimentare il vortice iberico, pronto a raggiungere il tratto di mare che separa la Sardegna dalla Sicilia" spiega ILMeteo.it. A partire dal weekend un forte maltempo colpirà anche il Nord e il Centro, a causa di “un ciclone in approfondimento sul mar Ligure”

Riguardano già la giornata odierna i primi segnali di peggioramento, soprattutto per Sardegna e Sicilia, ma saranno i prossimi due giorni ad essere interessati dal maltempo al Sud e sulle due Isole Maggiori, con temperature più rigide, in linea con la media di stagione, che metteranno fine all’ottobrata.

Stop all'ottobrata

Come spiega ILMeteo.it, tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre “un vortice collocato a ridosso dei Balcani sospingerà masse d’aria fredda che andranno ad alimentare il vortice iberico, pronto a raggiungere il tratto di mare che separa la Sardegna dalla Sicilia. Oltre a una fase di maltempo, che coinvolgerà così le regioni del Sud e le due Isole Maggiori, la presenza di venti più freddi contribuirà a provocare un deciso calo delle temperature, destinate a rientrare all’interno delle medie del periodo. Insomma, mentre sul resto del Paese il panorama meteo-climatico non subirà particolari scossoni, salvo per una lieve flessione dei termometri, sulle regioni meridionali e sulla Sardegna avremo un vero e proprio stop dell’ottobrata”.

È a partire dal weekend e inizio settimana prossima che un forte maltempo colpirà anche il Nord e il Centro, a causa di “un ciclone in approfondimento sul mar Ligure”. Come si legge sul sito ILMeteo.it sarà la giornata di lunedì 20 ottobre la data di stop all'ottobrata un po' per tutti.