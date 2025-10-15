Massacro Circeo, Angelo Izzo si laurea in Giurisprudenza in carcere

Esplora tutte le offerte Sky
Massacro del Circeo, Angelo Izzo si laurea in Giurisprudenza in carcere

Cronaca
©Ansa

A cinquant’anni da una delle stragi più note della cronaca nera italiana e a venti dal massacro di Ferrazzano, uno dei protagonisti di quei delitti è riuscito a raggiungere un traguardo accademico

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza uno degli autori del massacro del Circeo, nonché responsabile, vent’anni dopo, dell’omicidio di due donne a Ferrazzano. A cinquant’anni dalla strage del Circeo e a due decenni dai fatti del Molise, Angelo Izzo ha discusso la sua tesi dal titolo Il lato oscuro dell’illuminismo giuridico, ottenendo 92 su 110. La discussione si è svolta all’interno del carcere di Velletri, alla presenza dei professori dell’Università Roma Tre, tra cui il relatore Paolo Alvazzi Del Frate, che per l’occasione hanno raggiunto il settantenne detenuto.

Reazioni e polemiche

Rolando Iorio, avvocato di Izzo da oltre quindici anni, ha raccontato all’Adnkronos di aver sentito il suo assistito orgoglioso per una laurea che rappresenta una forma di risocializzazione e riscatto personale. "Sono convinto - ha detto -che al termine di questo lungo percorso di studi, possa avere compreso ancora di più i grandissimi errori che ha commesso". In una recente intervista al Corriere, Letizia, sorella di Rosaria Lopez, una delle vittime del massacro del Circeo, ha commentato con amarezza e indignazione: "È passato mezzo secolo ma in tema di violenza alle donne nulla è cambiato. Mia sorella fu fortunata a morire subito".

Chi è Angelo Izzo, il "mostro" del massacro del Circeo
Delitto del Circeo, stupri e torture mortali: la storia del massacro

Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, rispettivamente 19 e 17 anni, furono rapite, stuprate e torturate tra il 29 e il 30 settembre del 1975. Lopez fu uccisa, mentre Colasanti riuscì a salvarsi fingendosi morta. Le due furono trovate - grazie alle urla di Colasanti - nel bagagliaio di una Fiat 127, mentre i loro aguzzini erano a cena. I tre responsabili del crimine provenivano da famiglie della borghesia romana. Erano vicini agli ambienti neofascisti e missini, con precedenti per rapina a mano armata e stupro

