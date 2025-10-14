Perché i ragazzi non devono smettere di andare ad Auschwitz

Le parole della ministra alle Pari opportunità e alla Famiglia Roccella contro le "gite" ad Auschwitz hanno suscitato diverse reazioni e polemiche. La ministra ha poi chiarito le sue affermazioni ma questo caso politico può diventare una occasione per riflettere sul valore delle visite nei campi di sterminio, sulla necessità di mostrare ai ragazzi e alle ragazze luoghi tragici e simbolici