Vicenza, si è finto cieco per 50 anni: incassato 1 milione in sussidi d'invalidità

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il 70enne, originario di Vicenza, ha percepito indebitamente indennità e sussidi per un importo superiore al milione di euro. A eseguire controlli incrociati e pedinamenti sono stati i finanzieri del comando provinciale vicentino, i quali hanno dimostrato che l'uomo eseguiva lavori di giardinaggio con attrezzi pericolosi e faceva da solo la spesa al mercato. L'accusa è di truffa ai danni dello Stato

Ha finto di essere non vedente per cinquant'anni, usufruendo di un sussidio di invalidità per cecità assoluta. È la vicenda che ha visto protagonista un uomo di 70 anni, originario di Vicenza, che per più di cinquant'anni ha percepito indebitamente indennità e sussidi per un importo superiore al milione di euro. A eseguire controlli incrociati e pedinamenti sono stati i finanzieri del comando provinciale vicentino, i quali hanno dimostrato che il 70enne eseguiva lavori di giardinaggio con attrezzi pericolosi e faceva da solo la spesa al mercato. Da qui la denuncia alla Procura berica per truffa ai danni dello Stato.

Le indagini

L'operazione è iniziata con l'incrocio dei dati dei beneficiari di prestazioni assistenziali con i database della finanza. Per due mesi, le Fiamme gialle di Arzignano hanno monitorato il 70enne con pedinamenti e riprese video, dimostrando che fin dal 1972 era titolare di rendite e indennità di accompagnamento. L'attività si è conclusa con l'esecuzione di una verifica fiscale che ha permesso di sottoporre a tassazione oltre 200mila euro di presunti proventi illeciti, pari alle rendite indebitamente percepite dall'uomo negli ultimi 5 anni, periodo per il quale risulta ancora possibile procedere all'accertamento.

