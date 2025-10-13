Esplora tutte le offerte Sky
Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro. FOTO E VIDEO

Cronaca

Arrestato un 23enne albanese che nella sua abitazione a Roma conservava 191 panetti, per 8mila dosi. Ritrovate anche una pistola, munizioni e denaro contante per circa 30mila euro

ascolta articolo

I carabinieri di Roma hanno sequestrato duecento chili di cocaina, che avrebbero portato nelle casse della criminalità organizzata romana una somma che si aggira attorno a 16 milioni di euro. Li hanno ritrovati all'interno della casa a Roma di un 23enne di origine albanese, arrestato dai militari del Nucleo Investigativo della Capitale.

La droga, suddivisa in 191 panetti, per 8mila dosi, è stata scoperta nella sua abitazione: una vera e propria centrale logistica per lo stoccaggio della sostanza stupefacente, assieme a una pistola, munizioni e denaro contante per circa 30mila euro.     

