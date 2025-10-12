Esplora tutte le offerte Sky
Vicenza, due donne uscite dalla messa travolte da auto: una grave

Due donne ferite sono il bilancio di un incidente causato da una vettura guidata da un uomo di 70 anni. E’ accaduto a  Vicenza, alle 8.50 di questa mattina davanti al santuario di Monte Berico

Due donne appena uscite dalla Messa sono state travolte da un'auto catapultata sul marciapiede dopo che un 70enne ha perso il controllo della sua Volvo, che ha sterzato improvvisamente schiantandosi contro alcune vetture parcheggiate. Sul posto ha operato la polizia locale per i rilievi del sinistro. A riportare le conseguenze più gravi una 80enne trasportata in ospedale.  

   L'incidente sul piazzale della Basilica di Monte Berico, a Vicenza        

La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo in codice giallo. Intorno alle 11, poi, un'altra donna di 75 anni si è presentata da sola in ospedale. L'automobilista che ha perso il controllo dell'auto e ha investito le donne ha finito la sua corsa schiantandosi contro altre due veicoli macchine in sosta. Indaga la polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica.

