Terremoti, registrata scossa 3.1 in Friuli: non segnalati danni

L'Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale di Trieste e la Protezione civile di Palmanova hanno registrato alle ore 09:43 un terremoto di magnitudo 3.1 a 6 chilometri Sud-Sud Est con epicentro nelle zone di Preone e Verzegnis alla profondità di 10,2 chilometri. La centrale unica di risposta Nue 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale operativa della Protezione civile non hanno ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose.