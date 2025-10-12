Roccella critica le gite ad Auschwitz, Segre: “Stento a crederci"

Le parole della ministra alle Pari opportunità e alla Famiglia hanno suscitato diverse polemiche. Alle dichiarazioni di Roccella ha fatto seguito il commento della senatrice a vita, Liliana Segre. "La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi", ha detto Segre. Il Pd: "Parole gravi, non minimizzare le responsabilità nazifasciste nella Shoah" ascolta articolo

Le visite scolastiche ad Auschwitz sono "un modo per ripetere che l'antisemitismo era una questione fascista e basta". A dirlo è stata la ministra alle Pari opportunità e alla Famiglia, Eugenia Roccella, durante il convegno dell'Ucei "La storia stravolta e il futuro da costruire", organizzato al Cnel a Roma. "Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz, cosa sono state? Sono state gite? A che cosa sono servite? Sono servite, secondo me, sono state incoraggiate e valorizzate, perché servivano effettivamente all'inverso. Ovvero servivano a dirci che l'antisemitismo era qualcosa che riguardava un tempo ormai collocato nella storia, e collocato in una precisa area: il fascismo", ha dichiarato. Le parole di Roccella hanno scatenato diverse reazioni e polemiche. Alle dichiarazioni della ministra ha fatto seguito anche il commento della senatrice a vita, Liliana Segre. "La formazione dei nostri figli e nipoti deve partire dalla conoscenza della storia. La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi", ha detto la senatrice.

Roccella: "Il problema era essere antifascista non antisemita" Intervenendo al convegno a Roma, Roccella ha dichiarato poi che il problema "era essere antifascista non essere antisemita". Poi ha ribadito: "Penso che il problema oggi sia fare i conti con il nostro antisemitismo, fare i conti con il nostro passato senza illuderci che tutto si è affinato in un'epoca storica e in un'area politica, cosa che trovo difficile sostenere". E ha aggiunto: "L'antisemitismo ha trovato nell'ultima fase del conflitto israelo palestinese una giustificazione per riemergere ed essere rilegittimato. Il gusto con cui si usa la parola genocidio, ributtandola in faccia a chi del genocidio ha un'esperienza molto documentata e precisa, è davvero sconvolgente. Non si è fatto i conti fino in fondo con l'antisemitismo nel nostro Paese". Segre: "Stento a credere alle parole di Roccella" Liliana Segre ha replicato alle dichiarazioni di Roccella: "Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito 'gite' i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l'antifascismo. Quale sarebbe la colpa? Durante la seconda guerra mondiale, in tutta l'Europa occupata dalle potenze dell'Asse, i nazisti, con la collaborazione zelante dei fascisti locali - compresi quelli italiani della RSI - realizzarono una colossale industria della morte per cancellare dalla faccia della terra ebrei, rom e sinti e altre minoranze", ha detto Segre. Leggi anche L’antisemitismo continua a crescere. In Italia e in Europa