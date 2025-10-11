Esplora tutte le offerte Sky
Ravenna, accoltella genitori nel sonno: arrestato 14enne

Cronaca

L'aggressione è avvenuta giovedì scorso. I due non sono in pericolo di vita. Il ragazzo è in carcere a Bologna

ascolta articolo

Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Per questo motivo giovedì scorso a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. L'episodio si è verificato poco dopo le tre della notte tra mercoledì e giovedì in un'abitazione della periferia della città romagnola. Una volta giunte sul posto, le Volanti hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere due coniugi feriti. Le immediate verifiche hanno permesso agli agenti di accertare che a colpirli era stato il figlio minorenne: non sono in pericolo di vita. Il 14enne, presente ancora all'interno dell'abitazione, è apparso confuso. 

Sequestrati due coltelli

Nel corso delle indagini, condotte con il supporto della Scientifica, sono stati sequestrati due coltelli e un cellulare all'interno del quale sarebbero stati rinvenuti contenuti e ricerche online che fanno ipotizzare una premeditazione dell'aggressione da parte del ragazzo. In mattinata l'autorità giudiziaria minorile di Bologna ha convalidato l'arresto e ha disposto l'applicazione della misura cautelare nel locale istituto penale minorile. Il 14enne è difeso dall'avvocato Antonietta Germani del Foro di Bologna. 

