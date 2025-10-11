Incidenti stradali: frontale tra auto nel Ferrarese, tre morti

Due incidenti stradali mortali a poche ore di distanza, avvenuti la notte scorsa. Uno nel Ferrarese, dove sono morti una donna e due ragazzi, l'altro nel Bergamasco dove una ragazza di 23 anni è deceduta, e altri 4 ragazzi sono rimasti feriti ascolta articolo

È di tre morti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina nel Ferrarese, tra Argenta e Ferrara, lungo la strada stradale Adriatica. Secondo quanto si è appreso due vetture si sono scontrate frontalmente: a perdere la vita una donna e due ragazzi. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 al chilometro 92, tra l'agriturismo 'La Sapienza' e lo svincolo per Monestirolo. Poche ore prima, attorno alle 2,30 un altro incidente stradale ha causato la morte di una ragazza di 23 anni. L'incidente nel Bergamasco, a Bolgare, sulla provinciale 91 bis: coinvolte due vetture, che si sono scontrate frontalmente.

L’ incidente nel Ferrarese: 3 morti Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, che nell'impatto con una Ford, con a bordo quattro giovani, si è rovesciata su un lato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, insieme alla Polizia locale di Ferrara e ai vigili del fuoco di Portomaggiore. Per i tre occupanti della Panda non c'è stato nulla da fare: sarebbero morti sul colpo. Gli altri ragazzi, feriti, non verserebbero in condizioni gravi. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. La statale Adriatica è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 92, con deviazioni del traffico verso gli svincoli di Montesanto e San Nicolo'