Incidenti stradali: frontale tra auto nel Ferrarese, tre morti

Due incidenti stradali mortali a poche ore di distanza, avvenuti la notte scorsa. Uno nel Ferrarese, dove sono morti una donna e due ragazzi, l'altro nel Bergamasco dove una ragazza di 23 anni è deceduta, e altri 4 ragazzi sono rimasti feriti
È di tre morti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina nel Ferrarese, tra Argenta e Ferrara, lungo la strada stradale Adriatica. Secondo quanto si è appreso due vetture si sono scontrate frontalmente: a perdere la vita una donna e due ragazzi. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 al chilometro 92, tra l'agriturismo 'La Sapienza' e lo svincolo per Monestirolo. Poche ore prima, attorno alle 2,30 un altro incidente stradale ha causato la morte di una ragazza di 23 anni. L'incidente nel Bergamasco, a Bolgare, sulla provinciale 91 bis: coinvolte due vetture, che si sono scontrate frontalmente.
L’ incidente nel Ferrarese: 3 morti
Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, che nell'impatto con una Ford, con a bordo quattro giovani, si è rovesciata su un lato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, insieme alla Polizia locale di Ferrara e ai vigili del fuoco di Portomaggiore. Per i tre occupanti della Panda non c'è stato nulla da fare: sarebbero morti sul colpo. Gli altri ragazzi, feriti, non verserebbero in condizioni gravi. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. La statale Adriatica è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 92, con deviazioni del traffico verso gli svincoli di Montesanto e San Nicolo'
Frontale tra auto, muore ragazza di 23 anni, altri 4 feriti
Attorno alle 2,30 della notte scorsa un incidente stradale ha causato la morte di una ragazza di 23 anni. L'incidente a Bolgare, sulla provinciale 91 bis: coinvolte due vetture, che si sono scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c'erano cinque giovani tra i 20 e i 29 anni. La polizia stradale è al lavoro per verificare con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Dalle prime informazioni pare che l'impatto frontale sia avvenuto tra l'Audi su cui viaggiava la ragazza di 23 anni insieme ad un amico, e una Mercedes impegnata in una manovra di sorpasso e sulla quale si trovavano altri tre giovani.A riportate gli esiti più gravi i due conducenti delle vetture, trasportati in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La ventitreenne, residente in provincia di Bergamo, è morta in ospedale. L'altro giovane è in gravissime condizioni. Ferite lievi per gli altri passeggeri.