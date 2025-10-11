Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Brindisi, incendio in un appartamento: morti 98enne e la badante

Cronaca
©Ansa

Il rogo un appartamento di San Pietro Vernotico per cause ancora verificare. I corpi erano in due stanze differenti e il decesso potrebbe essere dovuto alla inalazione di fumo

ascolta articolo

Un uomo di 98 anni e la sua badante 44enne sono stati trovati morti stasera in un appartamento a San Pietro Vernotico (Brindisi), all'interno del quale si era sviluppato un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il ritrovamento dei corpi da parte dei vigili del fuoco, chiamati da un parente che non riusciva a parlare con l'anziano, risale a poco prima delle 20. Secondo le prime informazioni, i corpi erano in due stanze differenti e il decesso potrebbe essere dovuto alla inalazione di fumo. L'uomo era di San Pietro Vernotico, la badante romena. 

Cronaca: Ultime notizie

Brindisi, incendio in un appartamento: morti 98enne e la badante

Cronaca

Il rogo un appartamento di San Pietro Vernotico per cause ancora verificare. I corpi erano...

Ravenna, accoltella genitori nel sonno: arrestato 14enne

Cronaca

L'aggressione è avvenuta giovedì scorso. I due non sono in pericolo di vita. Il ragazzo è in...

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Omicidio-suicidio nel Modenese: 86enne uccide moglie e si toglie vita

Cronaca

È accaduto a Mirandola, dove un anziano ha ucciso la moglie di 89 anni e si è poi lanciato dal...

Garlasco, Sempio: "Qualche giorno per decidere sull'avvocato Lovati"

Cronaca

L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha fatto sapere che è in corso un periodo di...

Cronaca: i più letti