Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meteo, caldo e temperature in rialzo nel weekend grazie all'ottobrata. Le previsioni

Cronaca
©Getty

Nei prossimi giorni sarà l'anticiclone a dominare la scena. Il tempo tende a divenire in generale stabile, a parte la possibilità di brevi precipitazioni  sulle Alpi orientali e nelle zone interne della Sardegna

ascolta articolo

Giornate di alta pressione che si espande verso l'Europa occidentale, mentre una blanda saccatura sfiora la nostra Penisola. Nelle prossime ore le condizioni meteo si faranno localmente instabili sulle Alpi orientali con possibilità di acquazzoni sparsi. Fino al weekend sarà comunque l'anticiclone a dominare la scena con condizioni di tempo stabile in Italia e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi specie al Centro-Nord. Più nuvole in transito al Sud e qualche precipitazione possibile su Sicilia e Sardegna.

Sull'Italia ottobrata fino al weekend, poi di nuovo correnti più fredde

Sarà un'ottobrata con temperature nella norma e senza eccessi, miti di giorno e fredde di notte e al primo mattino. Fino a domenica 12 quasi tutto il Paese vivrà quella che potremmo definire una “ottobrata”, cioè una fase di stabilità atmosferica e di clima diurno mite, con valori oltre la media, specie al Nord e nelle regioni occidentali.  Per la prossima settimana gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano ancora un anticiclone a sbarramento del flusso atlantico, mentre da est potrebbero arrivare correnti più fredde. Lo scenario più probabile previsto per la prossima settimana vede il ritorno di correnti fresche orientali verso l’Italia, che potrebbero causare un graduale ridimensionamento delle temperature.

Approfondimento

Morto Paolo Sottocorona, storico volto del meteo di La7

Previsioni per sabato 11 e domenica 12 ottobre

Il week end si preannuncia particolarmente favorevole per gran parte del territorio italiano. Le previsioni indicano condizioni stabili e asciutte praticamente ovunque, con temperature che oscilleranno tra valori freschi al mattino e gradevoli durante le ore centrali. Quello che colpisce maggiormente è l’assenza totale di precipitazioni su tutte le principali città italiane, un scenario che regala ottime opportunità per attività all’aperto e spostamenti senza il timore di essere sorpresi dalla pioggia.

Approfondimento

Meteo, caldo e temperature in rialzo: ottobrata al Centro Nord

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, caldo e temperature in rialzo nel weekend grazie all'ottobrata

Cronaca

Nei prossimi giorni sarà l'anticiclone a dominare la scena. Il tempo tende a divenire in...

Rigopiano, si apre il processo bis per dieci imputati

Cronaca

Otto anni dopo il disastro si torna in un'aula di tribunale. A Perugia prende il via oggi il...

Milano, arrestato per stalking il figlio di Maurizio Rebuzzini

Cronaca

Recentemente denunciato da un conoscente e suo vicino di casa per stalking, dopo aver negato il...

Sciopero Atac Roma oggi 10 ottobre, stop a bus e metro: orari e fasce

Cronaca

Usb e Orsa scioperano 4 ore. Due proteste distinte con gestione dei tempi diversi, centrati però...

Mazara, morta la donna che denunciò ritardi in esito esami istologici

Cronaca

La donna si sottopose nel 2023 a una biopsia per una grave malattia, ma il referto le fu...

Cronaca: i più letti