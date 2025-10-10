Meteo, caldo e temperature in rialzo nel weekend grazie all'ottobrata

Nei prossimi giorni sarà l'anticiclone a dominare la scena. Il tempo tende a divenire in generale stabile, a parte la possibilità di brevi precipitazioni sulle Alpi orientali e nelle zone interne della Sardegna ascolta articolo

Giornate di alta pressione che si espande verso l'Europa occidentale, mentre una blanda saccatura sfiora la nostra Penisola. Nelle prossime ore le condizioni meteo si faranno localmente instabili sulle Alpi orientali con possibilità di acquazzoni sparsi. Fino al weekend sarà comunque l'anticiclone a dominare la scena con condizioni di tempo stabile in Italia e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi specie al Centro-Nord. Più nuvole in transito al Sud e qualche precipitazione possibile su Sicilia e Sardegna.

Sull'Italia ottobrata fino al weekend, poi di nuovo correnti più fredde Sarà un'ottobrata con temperature nella norma e senza eccessi, miti di giorno e fredde di notte e al primo mattino. Fino a domenica 12 quasi tutto il Paese vivrà quella che potremmo definire una "ottobrata", cioè una fase di stabilità atmosferica e di clima diurno mite, con valori oltre la media, specie al Nord e nelle regioni occidentali. Per la prossima settimana gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano ancora un anticiclone a sbarramento del flusso atlantico, mentre da est potrebbero arrivare correnti più fredde. Lo scenario più probabile previsto per la prossima settimana vede il ritorno di correnti fresche orientali verso l'Italia, che potrebbero causare un graduale ridimensionamento delle temperature.