In tour lo spettacolo dei pupi ricavati dal legno dei barconi

Da Lampedusa alla Spagna, in scena l'Opera dei Pupi, per raccontare in maniera inedita e originale cosa accade nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo dove ogni anno decine di migliaia di persone lasciano la propria terra per cercare di raggiungere l'Europa. L'idea è dell'artista Giacomo Sferlazzo che ha utilizzato il legno dei barconi impiegati per le traversate e vestiti appartenuti ai migranti di passaggio sull'isola

L'idea era nata tra Lampedusa e Palermo dalla collaborazione tra l'artista e cantautore Giacomo Sferlazze e il Maestro puparo Enzo Mancuso. Realizzare i tradizionali pupi siciliani utilizzando il legno dei barconi con cui i migranti affrontano la traversata del Mediterraneo centrale cercando di raggiungere l'Europa e di confezionare gli abiti con gli indumenti e le stoffe abbandonati dopo l’approdo. L’obiettivo: raccontare il fenomeno migratorio a partire dalle sue origini e spiegandone le motivazioni, mettendo in scena le storie e i drammi dei migranti.

Dopo due anni di lavoro finalmente il progetto è diventato una realtà e i pupi sono pronti a partire per una serie di date. Lo spettacolo parte dalla Sicilia e vola in Spagna per tornare laddove tutto ha avuto inizio, a Lampedusa. Sarà messo in scena da Giacomo Sferlazzo e dal giovane puparo Nino Mancuso con l'aiuto di Lorenzo Sferlazzo.

Si comincia con due date in Sicilia, a Palermo sabato 11 ottobre alle 18 al Teatro dell'Opera dei Pupi Carlo Magno, in Via Collegio Santa Maria 17, poi a Catania il 12 ottobre alle 18 al Centro teatrale FabbricaTeatro, nella Sala Di Martino via Caronda 82-8. Lo spettacolo si sposterà in Spagna, a Barcellona il 18 ottobre al Teatro Llelialtat Sanstsenca, Carrer d'Olzinelles, 31 per tornare a Lampedusa il 25 ottobre a PortoM, una realtà artistica e culturale che lo stesso Sferlazzo ha creato, per raccontare le migrazioni tra storia, tradizione e leggenda in un teatro ricavato in una suggestiva grotta su una terrazza che si affaccia sul porto e da cui le barche si vedono arrivare prima che approdino con il carico di umanità, speranza e disperazione. Il 26 ottobre dalle ore 9,30 sempre a Lampedusa nell'Area Marina Protetta durante il Convegno XVII edizione delle Giornate Gregoriane intervento sull'esperienza del collettivo Askavusa con la raccolta e l'esposizione degli “oggetti migranti”.

Uno spettacolo intenso carico di suggestione che, come ha sottolineato l'antropologo e sociologo britannico Iain Michael Chambersù, "con la narrativa di Giacomo Sferlazzo racconta attraverso la musica una storia alternativa di Lampedusa, rifiutando di seguire le spiegazioni consuete e trasforma questa minuscola isola di arbusti desertici a duecento chilometri a sud di Tunisi e Algeri, un tempo ricoperta di boschi fino a quando l’industria del carbone ha provocato un disastro ecologico. Come estensione dell’Europa in Africa, almeno dalla prospettiva geografica, l’isola è diventata recentemente un “punto caldo” per la migrazione “illegale”. Isola sperduta al sud della Sicilia, un tempo dimora di musulmani, cristiani, pirati, pescatori di spugne, Lampedusa è stata trasformata in avamposto di confine, zona militarizzata e centro giuridico di detenzione. Le parole e i suoni di Sferlazzo sciolgono la rigidità arbitraria di questa situazione. Le storie sedimentate, la resistenza e le rappresentazioni omogenee e statiche, timbrate dall’autorità d’Italia e d’Europa, cadono a pezzi, perché l’isola diventa un laboratorio aperto di interrogazioni a cui né l’Italia né l’Europa sembrano in grado di rispondere. Contrariamente alle definizioni unilaterali del Mediterraneo e al ruolo di Lampedusa nella protezione dei suoi confini sud europei, le canzoni e le storie di Sferlazzo recuperano dagli archivi di quest’isola e dal mare circostante un umanesimo capace di superare i limiti della sovranità europea e occidentale.”