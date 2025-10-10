Giornate Fai d'Autunno 2025, i luoghi da visitare a Torino

Le Giornate offrono un messaggio di speranza e di progresso, evidenziando come la collaborazione tra pubblico e privato possa contribuire a preservare e valorizzare il patrimonio. La speranza è che sempre più persone possano aderire alla causa del FAI, trasformando l’amore per l’Italia in un impegno concreto e continuativo
Tornano nel weekend dell’11 e 12 ottobre 2025 le Giornate FAI d’Autunno. In occasione del 50° anniversario del Fondo Ambiente Italiano, anche Torino si prepara ad accogliere i visitatori con una selezione di luoghi che spaziano dalla storia istituzionale all'archeologia industriale, dalla grande architettura ai "dietro le quinte" della giustizia e della tecnologia. La città sabauda riserva aperture straordinarie, molte delle quali dedicate agli iscritti FAI o a chi deciderà di aderire in loco.
Tra i luoghi più interessanti possiamo segnalare:
- Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica (Riservato iscritti FAI): un'occasione unica per addentrarsi nel mondo delle indagini. I visitatori potranno conoscere l'attività specializzata di raccolta e analisi delle prove: dalle impronte digitali al DNA, dalle analisi balistiche alla ricostruzione della scena del crimine.
- Palazzo Pallavicino Mossi (Riservato iscritti FAI): situato nell'Isola di San Giuseppe, questo elegante palazzo, oggi sede di Banca BPER, svelerà per la prima volta al pubblico le sue sale impreziosite da ineguagliabili soffitti a cassettoni dipinti e fregi seicenteschi.
- Ex Carcere Le Nuove: un viaggio emotivo e simbolico in un’architettura penitenziaria imponente, inaugurata nel 1870. Dagli austeri corridoi alla suggestiva cappella interna con i cubicoli per l'isolamento, un documento materiale della storia post-unitaria.
- Chiesa Santa Maria al Monte e Convento dei Frati Cappuccini: una gemma sulla collina torinese. Se la chiesa è nota, la parte conventuale – con chiostro, giardino e sacrestia – rappresenta un angolo magico e sconosciuto ai più, che aprirà eccezionalmente le sue porte.
- Palazzo Biandrate Aldobrandino di San Giorgio: al centro del tracciato romano della città, il palazzo che fu del Gran Cancelliere dei Savoia e che oggi ospita la Società Reale Mutua di Assicurazioni, permetterà di ammirare gli originali soffitti a cassettone del XVI secolo.
Info utili
L’elenco completo dei luoghi aperti nel Lazio e le modalità di partecipazione all’evento sono consultabili sul sito ufficiale delle Giornate FAI. Le visite possono prevedere l’accesso prioritario per gli iscritti alla Fondazione e, in alcuni casi, è necessaria la prenotazione. È suggerito un contributo libero per partecipare alle visite, contribuendo così direttamente alla missione della Fondazione.
Approfondimento
©IPA/Fotogramma
Secondo uno studio pubblicato sul portale Moveo, tra il 2020 e il 2023 l’interesse verso i piccoli centri del Bel Paese è cresciuto del 45% toccando quota 210 milioni di clic sul web. Centro e Sud Italia dominano le classifiche in cui svettano Tropea (Calabria) e Alberobello (Puglia). Ma anche borghi meno conosciuti stanno vivendo un boom di popolarità come Civita di Bagnoregio e Ronciglione, entrambe nel Lazio