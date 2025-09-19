Spiagge vuote e città d’arte piene: il paradosso del turismo estivo in Italia

I dati Istat di giugno e luglio certificano la tendenza: gli arrivi complessivi superano i 35 milioni, con un record assoluto. A trainare la crescita sono soprattutto gli stranieri, aumentati di oltre un milione rispetto al 2024. Gli italiani, invece, scelgono sempre meno vacanze nel Belpaese, preferendo destinazioni estere. Ecco perché