Giornate Fai d'Autunno 2025, i luoghi da visitare a Napoli

Sono oltre 700 in tutta Italia i luoghi del Fai, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici che si potranno visitare nel weekend dell’11 e 12 ottobre

Sono oltre 700 in tutta Italia i luoghi del Fai, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici che si potranno visitare nel weekend dell’11 e 12 ottobre in occasione delle Giornate FAI d’Autunno. La Campania e Napoli offrono tante possibilità, nell'anno in cui ricorre il 50esimo anniversario del Fai. Vediamone alcune.

Villa Rosebery

A Napoli il fiore all’occhiello resta Villa Rosebery situata sulla collina di Posillipo a Napoli, un luogo di pace e tranquillità come lo stesso nome greco della zona indica: "Pausylipon", infatti, si può tradurre come "che libera dagli affanni". La villa è inserita all'interno di un parco che si estende su 6,6 ettari di verde. Risalente agli inizi dell'Ottocento, la villa è passata nelle mani di numerosi proprietari: costruita su iniziativa dell'austriaco Joseph von Thurn, fu prima venduta a Luigi di Borbone che ampliò i giardini, per poi passare nel 1897 nelle mani di Lord Rosebery, e infine divenne proprietà dei Savoia. A partire dal 1957 Villa Rosebery è entrata a far parte della dotazione della Presidenza della Repubblica. La Villa è situata in un parco che si estende per oltre 6 ettari: nella parte più bassa si trovano i primi fabbricati, la "Casina a Mare" e la "Piccola Foresteria" costruite vicino al porticciolo; risalendo il parco si incontra la "Grande Foresteria" e subito dopo la "Palazzina Borbonica", la costruzione più antica del complesso. Tutto il giardino ospita le più svariate specie di piante e alberi provenienti da tutto il mondo.