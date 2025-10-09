Napoli, morta 39enne "sedata e legata a barella" ospedale: la denuncia

La donna, che soffriva di crisi epilettiche, sarebbe arrivata al pronto soccorso dell'Ospedale del mare lo scorso 12 settembre, in stato di alterazione. Sedata e legata, sarebbe morta la mattina dopo per un arresto cardiaco. La famiglia ha presentato un esposto in procura per accertare le cause del decesso

Sarebbe stata sedata e legata a una barella perché infastidiva gli altri pazienti ma, alcune ore dopo, sarebbe morta per un arresto cardiaco. È quanto sarebbe accaduto lo scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli e ora la famiglia della donna, una 39enne che soffriva di crisi epilettiche, ha deciso di rivolgersi ad un legale per presentare un esposto in procura per accertare le cause del decesso.

L'arrivo in ospedale e il decesso

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la donna era arrivata in ospedale poco dopo le 22 dell'11 settembre, in stato di alterazione a causa dell'alcol che aveva assunto. La contenzione sarebbe stata decisa perché, si legge nei referti, la paziente si alzava dal letto “arrecando fastidio agli altri degenti”. La mattina del 12 settembre, alle 7.10, la donna è stata poi colta da una crisi cardiaca e poco dopo, alle 7.45, è avvenuto il decesso. Stamattina, l'avvocato Amedeo Di Pietro ha presentato la denuncia in Procura, in rappresentanza del marito - un ufficiale della Marina, in quel momento imbarcato all'estero - e degli altri familiari.