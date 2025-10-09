Padova, trovato morto ragazzo di Strà scomparso da due giorni

Esplora tutte le offerte Sky
Padova, trovato morto a Vigonza ragazzo di Strà scomparso da due giorni

Cronaca

La madre del giovane aveva denunciato sui social la scomparsa. Il giovane era uscito di casa senza documenti e l'ultimo avvistamento era stato proprio a Vigonza, nel Padovano

È stato ritrovato senza vita a Vigonza, un piccolo comune in provincia di Padova, Edoardo Segato, 24 originario di Strà (Venezia), di cui da due giorni si erano perse le tracce. Si indaga sulle cause del decesso. La madre del giovane aveva denunciato sui social la scomparsa. “Mio figlio è sparito, vi prego di aiutarci. Abbiamo già avvisato le forze dell’ordine. Ha 24 anni ed è uscito di casa senza documenti. L’ultimo avvistamento è stato a Vigonza. Chiunque lo vedesse chiami direttamente il 112. Aiutateci. Per favore non chiamate Edo se lo conoscete, abbiamo bisogno che il suo telefono sia libero per poterlo rintracciare”, aveva scritto. Ed è stata la stessa mamma ad annunciare la morte di Edoardo: “Il mio Edo - ha scritto - è volato in cielo. Sono sicura che i nonni lo hanno accolto e abbracciato forte.  Voglio ringraziare le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, L’associazione Penelope che sono stati vicini e si sono adoperati da subito. Tutte le persone che si sono date da fare per cercarlo. Grazie”. 

