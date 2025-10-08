Morte Luisa Asteggiano a Formentera, compagno libero: escluso omicidio

La giudice a cui è stato assegnato il caso, dopo aver esaminato i risultati dell'autopsia, ha disposto la scarcerazione immediata del compagno della vittima perchè "non ci sarebbero segni sul corpo compatibili con un'aggressione o un omicidio". Per stabilire le cause esatte del decesso, però, si attendono i risultati di ulteriori analisi tossicologiche e biologiche richieste ascolta articolo

Il compagno di Luisa Asteggiano, trovata senza vita domenica nel suo appartamento di Formentera, è stato scarcerato ed è tornato il libertà. Ivan Sauna, 51 anni originario di Busto Arstizio, ha lasciato il carcere di Ibiza dopo tre giorni dalla convalida dell'arresto. A disporre il rilascio immediato la giudice della sezione istruttoria numero 1 del Tribunale di Ibiza, dopo aver preso atto dei risultati dell'esame medico-legale: "Al momento non ci sono indizi di morte violenta", ha confermato all'ANSA il tribunale. Si attendono i risultati delle analisi tossicologiche e biologiche richieste.

Dall'ipotesi di femminicidio all'incidente domestico Secondo quanto rilevato dall'autopsia non sarebbero emersi segni sul corpo compatibili con un'aggressione o un omicidio. Il compagno, Ivan Sauna, era stato fermato fermato domenica perché sospettato di averla uccisa. Il ministero per l'Uguaglianza aveva inserito il caso nel registro dei presunti crimini di genere e gli investigatori non avevano escluso il femminicidio insieme alla possibilità di un incidente domestico. Quando è stato trovato, il corpo di Luisa Asteggiano presentava lividi e, secondo alcuni vicini, la relazione della coppia era "intermittente" e "tormentata" da litigi e problemi legati all'abuso di sostanze e alcol. "La detenzione di Ivan Saura è stata irragionevole" ha dichiarato al telefono da Ibiza l'avvocato Michele Tortici, difensore di Saura, dopo la scarcerazione. "Quei lividi erano pregressi. Luisa soffriva di una condizione fisica e psicologica molto fragile. Era depressa, dopo che le avevano tolto l'affidamento del figlio", oggi 15enne, avuto dal precedente matrimonio con un italiano. Era stato proprio l'uomo a dare l'allarme domenica mattina, quando alle 7,30, dopo aver dormito sul divano nell'appartamento - nel complesso Mirada all'Avenida Miramar, ad Es Pujol - ha ritrovato la donna a terra, senza vita. Saura dopo aver chiamato un'amica e poi i soccorsi, non ha saputo spiegare cosa fosse accaduto e ipotizzatizzando un incidente domestico, ha da subito proclamato la propria innocenza. Ora l'indagine prosegue per stabilire con esattezza le cause cliniche della morte, mentre il consolato di Barcellona continua a seguire da vicino la vicenda, assistendo i familiari della vittima, il fratello e la sorella di Luisa Asteggiano che, dopo l'autopsia, potranno darle sepoltura.