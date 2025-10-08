Morto per un infarto Edoardo Alesse, ex rettore Università dell'Aquila

DDa quanto si apprende, si è trattato di un decesso improvviso che ha sconvolto la comunità accademica che negli anni ha potuto apprezzare le doti professionali ed umane di una figura di riferimento nel panorama culturale e sociale

È morto d'infarto Edoardo Alesse, ex rettore dell'Università dell'Aquila da una settimana. Da quanto si apprende, si è trattato di un decesso improvviso che ha sconvolto la comunità accademica che negli anni ha potuto apprezzare le doti professionali ed umane di una figura di riferimento nel panorama culturale e sociale. Dopo il passaggio di consegne, Alesse aveva espresso il desiderio di riprendere l'insegnamento accademico mai del tutto abbandonato.

Docente ordinario di Patologia Generle è stato eletto rettore nel giugno del 2019 subentrando a Paola Inverardi, oggi rettrice del Gssi. Nato il 17 febbraio 1958 a Leonessa in provincia di Rieti, si era trasferito all'Aquila, città che lo ha adottato sin dalla giovane età. Dopo l'annuncio della famiglia, lutto è stato espresso dai rappresentanti istituzionali, a cominciare dal senatore Guido Liris. Solo qualche giorno fa, c'era stato il passaggio di consegne al nuovo rettore Fabio Graziosi, direttore del dipartimento di Ingegneria.

I messaggi di cordoglio

l sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo Pierluigi Biondi ha scritto: “La notizia della scomparsa improvvisa del professor Edoardo Alesse mi lascia sgomento e profondamente addolorato. L’Aquila perde un uomo di grande cultura, generosità, capace di dialogo, disponibilità e visione. Con lui, come Amministrazione comunale, abbiamo condiviso progetti e iniziative di grande valore a favore degli studenti e del mondo universitario, in un clima sempre improntato alla collaborazione, alla stima reciproca e alla volontà di lavorare insieme per la crescita della nostra città”. Anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha espresso “il personale cordoglio e quello della giunta regionale, per la scomparsa del rettore. Voglio ricordare il valore del contributo dato da Alesse all’ateneo e al territorio, evidenziando il suo ruolo fondamentale nella crescita dell’Università dell’Aquila e il suo impegno per la comunità accademica locale”.