Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pomigliano d'Arco, esplosione in officina: tre feriti di cui due gravi

Cronaca

I due uomini in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati al Cardarelli. Il terzo è stato medicato sul posto e poi trasportato all'ospedale del Mare. Ancora da chiarire le cause dell'incidente

ascolta articolo

Incidente sul lavoro nel Napoletano. Un'esplosione è avvenuta stamane all'interno di un'officina di autodemolizioni, in via San Giusto a Pomigliano d'Arco. Nello scoppio due operai sono rimasti feriti in modo grave e un terzo in modo meno grave. I due in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati al Cardarelli. Il terzo è stato medicato sul posto e poi trasportato all'ospedale del Mare. Seguono le indagini i Carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.

Cronaca: Ultime notizie

Operaio muore in Salento, costruiva vasca per l'acqua piovana

Cronaca

L'incidente è avvenuto a Corsano, in provincia di Lecce, mentre il 58enne era impegnato, per...

Pomigliano d'Arco, esplosione in officina: tre feriti di cui due gravi

Cronaca

I due uomini in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati al...

Rapida fase di maltempo sull'Italia con forti temporali: ecco dove

Cronaca

Rapida fase di maltempo nelle prossime ore sull'Italia, con piogge e temporali in transito. Le...

Papa Leone XIV: “Serve una diversa distribuzione delle ricchezze”

Cronaca

Il Giubileo apre “alla possibilità che la terra sia di tutti, perché in realtà non è così”. Lo ha...

Autostrada: camion a fuoco in galleria A1, chiuso tratto Direttissima

Cronaca

Per il ripristino dei danni causati dall'incendio, che è stato spento, è stato chiuso il tratto...

Cronaca: i più letti