Pomigliano d'Arco, esplosione in officina: tre feriti di cui due gravi

Incidente sul lavoro nel Napoletano. Un'esplosione è avvenuta stamane all'interno di un'officina di autodemolizioni, in via San Giusto a Pomigliano d'Arco. Nello scoppio due operai sono rimasti feriti in modo grave e un terzo in modo meno grave. I due in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati al Cardarelli. Il terzo è stato medicato sul posto e poi trasportato all'ospedale del Mare. Seguono le indagini i Carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.