Operaio muore in Salento, costruiva vasca per l'acqua piovana

Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro a Corsano, in provincia di Lecce, mentre era impegnato, per conto di una ditta edile incaricata dal Comune, nella realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. A quanto si apprende sarebbe stato travolto dal cedimento della parte sovrastante della struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.