Operaio muore in Salento, costruiva vasca per l'acqua piovana

Cronaca

L'incidente è avvenuto a Corsano, in provincia di Lecce, mentre il 58enne era impegnato, per conto di una ditta edile incaricata dal Comune, nella realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane

ascolta articolo

Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro a Corsano, in provincia di Lecce, mentre era impegnato, per conto di una ditta edile incaricata dal Comune, nella realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. A quanto si apprende sarebbe stato travolto dal cedimento della parte sovrastante della struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.

