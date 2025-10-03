Brescia, morta 44enne ferita e lasciata fuori ospedale

I carabinieri di Brescia stanno investigando anche fuori provincia e sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell'ospedale

È deceduta la donna di 44 anni residente a Vicenza, abbandonata con tre ferite da arma da fuoco all'addome all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano. Dolores Dori era stata scaricata da un'auto al nosocomio ieri sera e al momento sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda. Coordinati dal pm Francesca Sussarellu i carabinieri di Brescia stanno investigando anche fuori provincia e sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell'ospedale.