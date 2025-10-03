Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Brescia, morta in ospedale 44enne scaricata da un'auto a Desenzano del Garda con ferite

Cronaca

I carabinieri di Brescia stanno investigando anche fuori provincia e sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell'ospedale

ascolta articolo

È deceduta la donna di 44 anni residente a Vicenza, abbandonata con tre ferite da arma da fuoco all'addome all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano. Dolores Dori era stata scaricata da un'auto al nosocomio ieri sera e al momento sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda. Coordinati dal pm Francesca Sussarellu i carabinieri di Brescia stanno investigando anche fuori provincia e sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell'ospedale.

Cronaca: Ultime notizie

Putin: "Con missili Tomahawk nuova escalation". LIVE

live Cronaca

"Questo danneggerà le nostre relazioni anche con gli Stati Uniti", ha affermato il presidente...

Sciopero e manifestazioni, Cgil: "2 milioni in piazza". DIRETTA

live Cronaca

Il Paese scende in piazza contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una...

Da Roma a Torino, oggi ancora manifestazioni pro Gaza. FOTO

Cronaca

Proseguono i cortei e le proteste in tutto il Paese a favore dell’azione della Global Sumud...

20 foto

Brescia, morta 44enne ferita e lasciata fuori ospedale

Cronaca

I carabinieri di Brescia stanno investigando anche fuori provincia e sperano di ottenere...

Qatargate, Kaili e Giorgi denunciano Panzeri a pm Milano

Cronaca

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e suo marito, Francesco Giorgi, hanno...

Cronaca: i più letti