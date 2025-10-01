Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

L'intricato caso del prof in carcere in Albania dopo un incidente

Piero Ancona

©Ansa

L'8 agosto, mentre si recava a un matrimonio con la collega e compagna Vanessa Castelli, la sua Lancia Ypsilon ha incrociato una Mercedes che, dopo aver sbandato, si è ribaltata e ha preso fuoco. Fermato per violazione delle norme del codice della strada, è in carcere da allora e dovrà restarci almeno per un altro mese. Nel frattempo un giovane rimasto coinvolto nell'incidente è morto e Tirana ha tutta l'intenzione di svolgere il processo sotto la sua giurisdizione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ