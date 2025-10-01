L'intricato caso del prof in carcere in Albania dopo un incidente

L'8 agosto, mentre si recava a un matrimonio con la collega e compagna Vanessa Castelli, la sua Lancia Ypsilon ha incrociato una Mercedes che, dopo aver sbandato, si è ribaltata e ha preso fuoco. Fermato per violazione delle norme del codice della strada, è in carcere da allora e dovrà restarci almeno per un altro mese. Nel frattempo un giovane rimasto coinvolto nell'incidente è morto e Tirana ha tutta l'intenzione di svolgere il processo sotto la sua giurisdizione