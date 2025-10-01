Roma, auto parte senza conducente a casello: polizia salva due anziani

L'uomo era sceso dal veicolo per pagare il pedaggio. Gli agenti sono stati attratti dalle grida della donna che, seduta sul lato passeggero anteriore, cercava di scendere dal mezzo in movimento: sono riusciti a estrarla dall'auto e a bloccarla

Durante un posto di blocco alla barriera di Roma Nord, gli agenti della Polizia stradale hanno notato un veicolo che, senza nessuno al volante, stava attraversando il piazzale da uno degli stalli di pedaggio del casello distante circa 300 metri. Increduli di fronte a quanto stesse accadendo, gli agenti sono stati attratti dalle grida di una donna che, seduta sul lato passeggero anteriore, cercava di scendere dal veicolo in movimento. Mentre alcuni poliziotti hanno iniziato a bloccare i veicoli che uscivano dai caselli autostradali, i colleghi si sono spostati verso l’auto che progressivamente stava aumentando la sua velocità. Raggiunto il veicolo, un agente ha afferrato la donna che già con parte del corpo usciva dal mezzo, aiutata dal bastone per la deambulazione, tentando di uscire dall'auto in movimento, mentre altri hanno iniziato a rallentare la macchina, così da permettere a un altro agente di salire a bordo e arrestarne la marcia.

Bloccato il veicolo, la donna in forte stato di agitazione è stata tranquillizzata e medicata per delle piccole escoriazioni procuratesi nel tentativo di abbandonare l’auto. In quel momento è arrivato a piedi dai caselli un uomo che, in forte stato di agitazione, ha spiegato di essere il conducente. Sceso dal mezzo per pagare il pedaggio autostradale, il cambio automatico si è azionato in modalità 'Drive', facendo sì che il veicolo superasse la barriera autostradale, attraversando il piazzale che in quel punto è in leggera pendenza.