Papa Leone XIV pronto a trasferirsi nel Palazzo Apostolico: la sua nuova casa è prontaCronaca
Sono trascorsi nove mesi dall’inizio delle ristrutturazioni e l'ipotesi è che il Pontefice possa traslocare già prima di Pasqua. L’alloggio è rimasto inutilizzato per 13 anni
L’appartamento nel Palazzo Apostolico è quasi pronto per essere abitato e Papa Leone XIV potrebbe trasferirsi già prima di Pasqua. La ristrutturazione, durata poco più di nove mesi, è infatti quasi terminata. Nel palazzo, in disuso da 13 anni, hanno vissuto i Pontefici a partire dalla Breccia di Porta Pia nel 1870.
Come sarà il nuovo alloggio di Papa Leone XIV
Secondo quanto scrive il Messaggero, anche il nuovo Pontefice rompe con la tradizione e conferma di voler vivere nella mansarda del Palazzo situata tra la terza loggia e il tetto. Durante i lavori di ristrutturazione sono state ricavate le stanze da letto, i servizi e una cappellina per la preghiera e dovrebbe esserci anche un angolo per palestra. Il Papa ci vivrà con i due segretari, l'italiano Marco Billeri e il peruviano Ivan Rimacuya, il giovane sacerdote che lo segue da quando era ancora cardinale. Ci saranno anche alcune suore, incaricate di provvedere alla cura della casa, del guardaroba e della cucina. Leone potrebbe traslocare dal Palazzo del Santo Uffizio, dove risiede, al nuovo alloggio, prima di Pasqua o persino nei prossimi giorni. In base ad alcune indiscrezioni, la nuova dimora di Papa Leone XIV è stata descritta come essenziale e sobria.
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La dichiarazione del Vaticano
“Il Papa intende utilizzare come abitazione gli spazi a disposizione dei suoi predecessori, per sé e per i suoi più stretti collaboratori. Lo studio, dove i lavori sono completati e dove il Papa ha già ripreso a lavorare durante il giorno, è quello da cui si affaccia per la preghiera con i fedeli riuniti nella sottostante Piazza San Pietro'”, ha fatto sapere la Sala stampa del Vaticano lasciando così intendere che il piano “nobile” del Palazzo apostolico tradizionalmente abitato dai papi sarà destinato alla parte meno privata della giornata per il ricevimento degli ospiti.