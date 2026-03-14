Sono trascorsi nove mesi dall’inizio delle ristrutturazioni e l'ipotesi è che il Pontefice possa traslocare già prima di Pasqua. L’alloggio è rimasto inutilizzato per 13 anni ascolta articolo

L’appartamento nel Palazzo Apostolico è quasi pronto per essere abitato e Papa Leone XIV potrebbe trasferirsi già prima di Pasqua. La ristrutturazione, durata poco più di nove mesi, è infatti quasi terminata. Nel palazzo, in disuso da 13 anni, hanno vissuto i Pontefici a partire dalla Breccia di Porta Pia nel 1870.

Come sarà il nuovo alloggio di Papa Leone XIV Secondo quanto scrive il Messaggero, anche il nuovo Pontefice rompe con la tradizione e conferma di voler vivere nella mansarda del Palazzo situata tra la terza loggia e il tetto. Durante i lavori di ristrutturazione sono state ricavate le stanze da letto, i servizi e una cappellina per la preghiera e dovrebbe esserci anche un angolo per palestra. Il Papa ci vivrà con i due segretari, l'italiano Marco Billeri e il peruviano Ivan Rimacuya, il giovane sacerdote che lo segue da quando era ancora cardinale. Ci saranno anche alcune suore, incaricate di provvedere alla cura della casa, del guardaroba e della cucina. Leone potrebbe traslocare dal Palazzo del Santo Uffizio, dove risiede, al nuovo alloggio, prima di Pasqua o persino nei prossimi giorni. In base ad alcune indiscrezioni, la nuova dimora di Papa Leone XIV è stata descritta come essenziale e sobria. Potrebbe interessarti Papa Leone XIV: "In Iran troppi bimbi vittime innocenti"