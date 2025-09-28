Sempre meno persone in Italia fanno volontariato

Nel 2023 circa 4,7 milioni di italiani dai 15 anni in su hanno svolto attività di volontariato: circa 3 punti percentuali in meno rispetto al 2013 e con forti differenze territoriali e generazionali. In diminuzione il fenomeno in ambito religioso, sportivo e sanitario
