Vicenza, consigliere Fdi insegue ladri dopo assalto a casa fratello

Cinque banditi hanno preso di mira l'abitazione ad Albettone. A sorprendere gli aggressori, con il volto coperto da passamontagna, sarebbe stata la sorella del politico, che sarebbe poi stata minacciata con un cacciavite puntato alla gola. I cinque sono fuggiti a bordo di un'auto. Sulla vicenda indagano i carabinieri

Assalto alla casa del fratello del consigliere regionale di FdI, Joe Formaggio. Cinque banditi hanno preso di mira, intorno alle 13.30, l'abitazione ad Albettone, in provincia di Vicenza. A sorprendere gli aggressori, con il volto coperto da passamontagna, sarebbe stata la sorella del politico ed ex sindaco di Albettone che avrebbe anche tentato di bloccarli e inseguirli. Ripresi anche dalle telecamere, gli aggressori avrebbero assalito la casa e minacciato la donna con un cacciavite puntato alla gola. I cinque sono poi fuggiti a bordo di un'auto. Intanto, sulla vicenda indagano i carabinieri.