Vicenza, consigliere Fdi insegue ladri dopo assalto a casa fratello

Vicenza, consigliere Fdi Joe Formaggio insegue ladri dopo un assalto a casa del fratello

Cronaca
Cinque banditi hanno preso di mira l'abitazione ad Albettone. A sorprendere gli aggressori, con il volto coperto da passamontagna, sarebbe stata la sorella del politico, che sarebbe poi stata minacciata con un cacciavite puntato alla gola. I cinque sono fuggiti a bordo di un'auto. Sulla vicenda indagano i carabinieri

Assalto alla casa del fratello del consigliere regionale di FdI, Joe Formaggio. Cinque banditi hanno preso di mira, intorno alle 13.30, l'abitazione ad Albettone, in provincia di Vicenza. A sorprendere gli aggressori, con il volto coperto da passamontagna, sarebbe stata la sorella del politico ed ex sindaco di Albettone che avrebbe anche tentato di bloccarli e inseguirli. Ripresi anche dalle telecamere, gli aggressori avrebbero assalito la casa e minacciato la donna con un cacciavite puntato alla gola. I cinque sono poi fuggiti a bordo di un'auto. Intanto, sulla vicenda indagano i carabinieri.

Assalto all'abitazione ad Albettone

L'episodio è avvenuto mentre i residenti erano al lavoro nel ristorante della famiglia Formaggio, che si trova a pochi passi dalle abitazioni. A cercare di inseguire i banditi è stato lo stesso consigliere regionale. "Sono dei bastardi e non possono permettersi di minacciare la nostra famiglia”, ha commentato l'esponente di Fratelli d'Italia. “Siamo armati, la pagheranno. Per fortuna non c'era mia madre anziana in casa. Ora basta", ha aggiunto.

