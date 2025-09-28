Torino, bambino di 5 anni cade dal balcone: è grave

Il piccolo avrebbe riportato un grave trauma cranico ed è attualmente ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. L'incidente è avvenuto in corso Taranto, nella periferia Nord della città

Un bambino di cinque anni è precipitato dal balcone di casa a Torino. Il piccolo, in gravi condizioni, avrebbe riportato un grave trauma cranico. L'incidente è avvenuto in corso Taranto, nella periferia nord della città. Il piccolo è intubato e ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.