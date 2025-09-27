Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Nel laboratorio dove gli studenti con Dsa riescono a studiare davvero

Andrea Ceredani

Le diagnosi crescono – anche se non esponenzialmente – ma la scuola resta in ritardo nell’organizzazione della didattica per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, costretti a imparare metodi di studio fuori dall’orario scolastico. Sky TG24 è entrato in un laboratorio dell’Associazione italiana dislessia per vedere come lavora: “La scuola non andrà avanti – commentano i pedagogisti – finché non capiranno tutti che la neurodivergenza non è una patologia, ma una variazione normale del cervello”

