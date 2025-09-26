Giovane sequestrato in piazza da banditi incappucciati nel Ragusano

I fatti sono avvenuti ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria. La vittima è il figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona: i banditi prima di prelevarlo lo hanno chiamato per nome e hanno rassicurato gli altri presenti che era solo lui l'obiettivo. Ancora in corso le ricerche
Non si hanno ancora tracce di un giovane che ieri sera, in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano, è stato prelevato da sue sconosciuti a volto coperto. Un sequestro di persona mirato contro il ragazzo, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, messo in atto da due uomini che, stando al racconto dei testimoni, parlavano in italiano con voce da adulti e che sono arrivati a bordo di una Panda nera sulla quale hanno caricato anche la vittima prima di scomparire scortati da un'altra Panda bianca. Prima di prendere il giovane, gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo. In corso le ricerche.
Cosa sappiamo
Il sequestro è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri a Vittoria, grosso centro agricolo del Ragusano dove c'è il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno d'Italia. I banditi prima di andare via hanno preso il cellulare della vittima e lo hanno lasciato sul posto a terra, probabilmente per non farsi tracciare. Le due auto, dopo il sequestro di persona, sarebbero fuggite in direzione di Pedalino. Gli investigatori hanno interrogato i presenti e visionato le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona e avviato le ricerche in un'area estesa del Ragusano. La Procura di Ragusa, contattata, non ha rilasciato alcun commento sull'accaduto.
Sindaco: "Più forze in campo"
Una giunta del Comune di Vittoria per chiedere un potenziamento delle forze dell'ordine è stata convocata dal sindaco Francesco Aiello. “Lo chiediamo da anni - ha detto il primo cittadino - c’è un bisogno di sicurezza e da anni lanciamo l’allarme. Se un sindaco chiede aiuto ha diritto di essere ascoltato. Questo episodio ci riporta indietro nel tempo, a trent’anni fa, con il sequestro del notaio Garrasi e nel dopoguerra con quello del piccolo Alfredino Fuschi. Siamo preoccupati anche per il modo in cui l’episodio sarebbe avvenuto: davanti a testimoni e con le armi in pugno. Speriamo che al più presto questo giovane possa essere portato in salvo e restituito alla sua famiglia”.