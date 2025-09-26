Giovane sequestrato in piazza da banditi incappucciati nel Ragusano

I fatti sono avvenuti ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria. La vittima è il figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona: i banditi prima di prelevarlo lo hanno chiamato per nome e hanno rassicurato gli altri presenti che era solo lui l'obiettivo. Ancora in corso le ricerche ascolta articolo

Non si hanno ancora tracce di un giovane che ieri sera, in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano, è stato prelevato da sue sconosciuti a volto coperto. Un sequestro di persona mirato contro il ragazzo, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, messo in atto da due uomini che, stando al racconto dei testimoni, parlavano in italiano con voce da adulti e che sono arrivati a bordo di una Panda nera sulla quale hanno caricato anche la vittima prima di scomparire scortati da un'altra Panda bianca. Prima di prendere il giovane, gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo. In corso le ricerche.

Cosa sappiamo Il sequestro è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri a Vittoria, grosso centro agricolo del Ragusano dove c'è il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno d'Italia. I banditi prima di andare via hanno preso il cellulare della vittima e lo hanno lasciato sul posto a terra, probabilmente per non farsi tracciare. Le due auto, dopo il sequestro di persona, sarebbero fuggite in direzione di Pedalino. Gli investigatori hanno interrogato i presenti e visionato le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona e avviato le ricerche in un'area estesa del Ragusano. La Procura di Ragusa, contattata, non ha rilasciato alcun commento sull'accaduto.