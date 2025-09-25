Incidenti lavoro, morti un operaio nel Milanese e un autista a Vicenza

Ancora morti sul lavoro in Italia. Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 12 nel Milanese, dove un operaio italiano di 62 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un macchinario. La tragedia all’interno della Ticino Lamiere spa di Bubbiano, comune della cintura sud di Milano: la vittima stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato investito dal macchinario. L'uomo è stato soccorso prima dai suoi colleghi e pochi minuti dopo dai vigili del fuoco ma le condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto tre mezzi del Comando di via Messina e il 118. Sono intervenuti anche carabinieri e Ats, ai quali spetterà il compito di stabilire la dinamica che ha portato alla morte dell'operaio.