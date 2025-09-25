Esplora tutte le offerte Sky
Presunti abusi su una 13enne, indagati due adolescenti nel Brindisino

L'inchiesta è stata aperta dalla Procura dei minori di Lecce. I sospettati sono un 12enne e un 15enne, ora indagati per violenza sessuale e sequestro di persona

Due minori di 12 e 15 anni sono finiti sotto indagine sospettati per aver violentato una 13enne. I fatti sarebbero accaduti in un comune del Brindisino e la Procura dei minori di Lecce ha aperto un'inchiesta per presunti abusi sessuali. I due adolescenti sono indagati per violenza sessuale e sequestro di persona. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dai Carabinieri.

