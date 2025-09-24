Catanzaro, scontro tra due autobus: circa 100 coinvolti, nessuno grave

Esplora tutte le offerte Sky
Catanzaro, scontro tra due autobus: coinvolti almeno 100 passeggeri, nessuno grave

Cronaca

L’incidente si è verificato sulla statale 106, all’altezza del comune di Simeri Crichi. A bordo dei due mezzi soprattutto studenti pendolari. Per fortuna non si registrano feriti gravi

ascolta articolo

Circa un centinaio di persone, per lo più studenti pendolari, sono rimaste ferite nello scontro tra due autobus, avvenuto mercoledì mattina sulla Ss 106, nel comune di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro. I passeggeri a bordo dei due mezzi hanno riportato, fortunatamente, solo ferite lievi e contusioni e sono stati soccorsi tempestivamente dai sanitari del 118 giunti sul posto. Solo tanta paura per quella che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Sul posto, oltre alle ambulanze, i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il traffico veicolare sulla Ss 106, nel tratto interessato dall'accaduto, è stato limitato a un'unica corsia a senso alternato per garantire le operazioni di soccorso.

