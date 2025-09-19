Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da un suv

La giovane di 20 anni si trovava nel capoluogo campano in Erasmus. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte in corso Umberto I: la Range Rover che l'ha investita era guidata da un 18enne che è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici

Una studentessa spagnola di 20 anni è stata investita e uccisa a Napoli. La giovane si trovava nella città campana in Erasmus e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un suv Range Rover guidato da un ragazzo di 18 anni. L'incidente si è verificato alle 2 della scorsa notte su corso Umberto I, nel pieno centro della città.

Auto sotto sequestro

Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime. Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, la studentessa è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove è morta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli uomini della sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli, per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e la sua patente è stata ritirata. L'auto è stata posta sotto sequestro.