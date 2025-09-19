Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da un suv

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La giovane di 20 anni si trovava nel capoluogo campano in Erasmus. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte in corso Umberto I: la Range Rover che l'ha investita era guidata da un 18enne che è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici

ascolta articolo

Una studentessa spagnola di 20 anni è stata investita e uccisa a Napoli. La giovane si trovava nella città campana in Erasmus e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un suv Range Rover guidato da un ragazzo di 18 anni. L'incidente si è verificato alle 2 della scorsa notte su corso Umberto I, nel pieno centro della città. 

Auto sotto sequestro

Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime. Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, la studentessa è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove è morta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli uomini della sezione Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli, per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e la sua patente è stata ritirata. L'auto è stata posta sotto sequestro.

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia

Cronaca

È la giornata dello stop proclamato dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, - che...

Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da un suv

Cronaca

La giovane di 20 anni si trovava nel capoluogo campano in Erasmus. L'incidente è avvenuto intorno...

La Global Sumud Flotilla è partita da Portopalo: rotta verso Gaza

Cronaca

La conferma è arrivata da Maria Elena Delia, portavoce della flotta, che ha ufficializzato...

Napoli, si è sciolto il sangue di San Gennaro

Cronaca

L'annuncio è stato dato alle ore 10.08 ed è stato accolto da un lungo applauso delle persone...

Sangue di San Gennaro Napoli

Riina, polemica su parole del figlio: mio padre ha combattuto sistema

Cronaca

Ospite di un podcast, il figlio del boss dichiara: "Non è stato lui a far uccidere Falcone"....

Cronaca: i più letti