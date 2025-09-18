Donne single e PMA, una battaglia per i diritti di tutte

L'associazione Luca Coscioni porta in Senato le 40 mila firme raccolte con la petizione “PMA per tutte” per chiedere al Parlamento di eliminare il divieto di procreazione assistita per le donne single (costrette a recarsi all'estero) modificando l'articolo 5 della legge 40. Due sentenze recenti hanno segnato un cambio di passo, ora tocca alla politica. L'avvocata e coordinatrice della campagna Francesca Re: "Divieto irragionevole e ingiusto. Basta a discriminazioni sociali ed economiche"