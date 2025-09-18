Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Donne single e PMA, una battaglia per i diritti di tutte

Giulia Mengolini

L'associazione Luca Coscioni porta in Senato le 40 mila firme raccolte con la petizione “PMA per tutte” per chiedere al Parlamento di eliminare il divieto di procreazione assistita per le donne single (costrette a recarsi all'estero) modificando l'articolo 5 della legge 40. Due sentenze recenti hanno segnato un cambio di passo, ora tocca alla politica. L'avvocata e coordinatrice della campagna Francesca Re: "Divieto irragionevole e ingiusto. Basta a discriminazioni sociali ed economiche"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ